Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1952
Folge 1952: Ohne mich!

44 Min.Ab 12

"Ich spreng die scheiß Party!", droht die 16-jährige Sarah noch am Frühstückstisch. Doch die Chance, den achten Geburtstag ihrer türkischen Stiefschwester Selma zu ruinieren, bekommt das wütende Mädchen gar nicht mehr. Denn während die Patchwork-Familie friedlich feiert, liegt Sarah nach einer Überdosis Abführmittel bewusstlos auf der Schultoilette ...

SAT.1
