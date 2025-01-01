Richterin Barbara Salesch
Folge 1952: Ohne mich!
44 Min.Ab 12
"Ich spreng die scheiß Party!", droht die 16-jährige Sarah noch am Frühstückstisch. Doch die Chance, den achten Geburtstag ihrer türkischen Stiefschwester Selma zu ruinieren, bekommt das wütende Mädchen gar nicht mehr. Denn während die Patchwork-Familie friedlich feiert, liegt Sarah nach einer Überdosis Abführmittel bewusstlos auf der Schultoilette ...
