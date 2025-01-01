Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Guten Abend, gute Nacht

SAT.1Staffel 11Folge 1963
Guten Abend, gute Nacht

Guten Abend, gute NachtJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1963: Guten Abend, gute Nacht

44 Min.Ab 12

Lena ist fassungslos, als ihr Verlobter Jochen sich kurz vor ihrer Hochzeit in einem freiwilligen Afghanistan-Einsatz den ultimativen Kick holen will. Nach seiner Rückkehr ist er wie ausgewechselt. Was ist in Afghanistan passiert? Und wieso redet Jochen mit niemandem mehr, sondern zieht ohne Erklärung aus der gemeinsamen Wohnung aus? Viele Fragen, auf die Lena keine Antwort bekommt ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen