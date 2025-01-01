Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der schönste Tag im Leben

SAT.1Staffel 11Folge 1965
Der schönste Tag im Leben

Der schönste Tag im LebenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1965: Der schönste Tag im Leben

44 Min.Ab 12

Es sollte der schönste Tag im Leben der 16-jährigen Halbtürkin Yasemin werden - als sie kurz vor dem Ja-Wort Blut spuckend vor dem Altar zusammenbricht. Alles spricht gegen ihren Vater Yilmaz. Er soll Yasemin krankenhausreif geprügelt haben, um sie zu zwingen, den Türken Erol zu heiraten. Yasemin gibt jedoch als Grund für ihren Zusammenbruch an, dass sie am Morgen vor der Trauung von einem Fremden überfallen worden sei. Schützt sie ihren Vater aus Angst?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen