Richterin Barbara Salesch
Folge 1965: Der schönste Tag im Leben
44 Min.Ab 12
Es sollte der schönste Tag im Leben der 16-jährigen Halbtürkin Yasemin werden - als sie kurz vor dem Ja-Wort Blut spuckend vor dem Altar zusammenbricht. Alles spricht gegen ihren Vater Yilmaz. Er soll Yasemin krankenhausreif geprügelt haben, um sie zu zwingen, den Türken Erol zu heiraten. Yasemin gibt jedoch als Grund für ihren Zusammenbruch an, dass sie am Morgen vor der Trauung von einem Fremden überfallen worden sei. Schützt sie ihren Vater aus Angst?
