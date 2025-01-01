Der beste Feind des MenschenJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1970: Der beste Feind des Menschen
44 Min.Ab 12
Als die Polizei den arbeitslosen Olaf mit abgebissener Hand im Waschkeller eines Mietshauses findet, hat der nur eine Erklärung: Seine Nachbarin Mahmure soll ihn dort mitsamt seinem Hund eingeschlossen und dafür gesorgt haben, dass dieser ihn anfällt. Die zweifache Mutter hätte Grund genug: Erst am Tag davor soll sein Hund versucht haben, ihrer Tochter den Fuß abzureißen. Doch auch die übrigen Anwohner hatten unter Hund und Herrchen zu leiden ...
