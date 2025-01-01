Richterin Barbara Salesch
Folge 1973: Der schwangere Mann
44 Min.Ab 12
Bei Daniel und Anna läuft die Familienplanung anders als üblich ab. Nicht Anna, die unfruchtbar ist, soll das Kind austragen, sondern ihr Freund, der kernige Bauarbeiter Daniel. Dieser besitzt weibliche Fortpflanzungsorgane, da er noch vor ein paar Jahren "Daniela" hieß. Als Daniels Kollegen von seiner Schwangerschaft erfahren, wird er gemobbt - allen voran von Vorarbeiter Olaf. Hat Daniel ihn deswegen samt Dixi-Klo an einen Baum gefesselt?
