Wohnung der Begierde

SAT.1Staffel 11Folge 1977
Folge 1977: Wohnung der Begierde

44 Min.Ab 12

Die 26-jährige Romy findet in ihrem eigenen Zuhause keine Ruhe mehr: Seitdem sie dort vergewaltigt wurde, übersteht sie die Nächte nur noch mit ihrem Freund Jan an ihrer Seite. Ausgerechnet Jans langjähriger Kumpel Carsten soll das Sex-Monster gewesen sein, das sich über seine Freundin hergemacht hat. Was ist dran an den Vorwürfen?

SAT.1
