Richterin Barbara Salesch
Folge 1980: Mein 1. Mal
44 Min.Ab 12
Als der 40-jährige Ralf bei einer pikanten Internetauktion für 10.000 Euro eine vermeintliche Jungfrau ersteigert, kommt es zwischen der 18-jährigen Sabrina und ihm zu Unstimmigkeiten. Der schmierige Autoverkäufer ist davon überzeugt, dass Sabrina keine Jungfrau mehr ist und verweigert die Zahlung. Als sie ihn daraufhin zusammenschlägt und ausraubt, will nicht nur ihr Freund Oliver wissen, was genau passiert ist ... Hat sich seine Freundin im Netz prostituiert?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick