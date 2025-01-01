Richterin Barbara Salesch
Folge 1981: Goodbye Malle
44 Min.Ab 12
Sabine stellt verzweifelt ihren Ex-Mann Rolf vor seiner Haustür. Sie macht ihn dafür verantwortlich, dass der 16-jährige Julian nicht am Flughafen aufgetaucht ist, als sie mit ihm und ihrem neuen Freund Claudio einen Neuanfang auf Mallorca wagen wollte. Hat Rolf absichtlich die Auswanderung verhindern wollen oder hat Julian seine ganz eigenen Gründe, warum er nicht erschienen ist? Und wer hat Rolf nach dem Streit im Hausflur zusammengeschlagen?
