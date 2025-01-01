Richterin Barbara Salesch
Folge 1986: Busenfeindinnen
44 Min.Ab 12
Nachdem der 33-jährigen Julia eine Brust amputiert wurde, fühlt sie sich verstümmelt. Anstatt ihr beizustehen, trifft sich ihr überforderter Ehemann Tom lieber mit seiner Ex-Verlobten Uta. Als Julia in seiner Hosentasche dann auch noch einen Zettel mit weiblicher Handschrift entdeckt, platzt ihr endgültig der Kragen. Hat sie Tom deshalb auf dem heimischen Balkon in einen glühenden Grill gestoßen, oder ist eine seiner zahlreichen Damenbekanntschaften derart ausgeflippt?
