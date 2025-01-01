Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Crolly - Der Discounter ihres Vertrauens

SAT.1Staffel 11Folge 1988
Crolly - Der Discounter ihres Vertrauens

Richterin Barbara Salesch

Folge 1988: Crolly - Der Discounter ihres Vertrauens

44 Min.Ab 12

Die Supermarktangestellte Anja ist außer sich vor Wut. Der skrupellose Filialleiter Oliver hat ihr nicht ausgerichtet, dass ihr Vater im Sterben liegt und sie stattdessen einfach weiter arbeiten lassen. Hat Anja ihren Vorgesetzten deshalb in die Tiefkühltruhe im Lagerraum gesperrt damit er erfriert? Allerdings hätte auch die Kassiererin Sabine ein Motiv. Sie wurde von Oliver sogar zum Sex gezwungen ...

