Richterin Barbara Salesch

Die Schöne und der Römer

SAT.1Staffel 11Folge 1989
Die Schöne und der Römer

Folge 1989: Die Schöne und der Römer

44 Min.Ab 12

Die 19-jährige Annabelle behauptet, nach einer Partynacht von ihrem Freund Julian und dessen Kumpel Niklas mit K.o.-Tropfen betäubt und anschließend vergewaltigt worden zu sein. Doch warum kommt es erst zur Anzeige, als Julian sich von Annabelle trennt? Will sie sich einfach nur rächen oder schämt sie sich inzwischen für die Liebesnacht zu dritt? Und was hat ihre Bekanntschaft mit Staatsanwalt Bernd Römer damit zu tun?

