Richterin Barbara Salesch
Folge 1990: Nurse Steffi
44 Min.Ab 12
Der rüstige Rentner Hans kommt unter mysteriösen Umständen im Seniorenheim seines Sohnes Konstantin ums Leben. Ausgerechnet die fürsorgliche Pflegerin Stefanie gerät unter Verdacht: Wollte sie ihren Chef beeindrucken und hat zu diesem Zweck Hans in Lebensgefahr gebracht, um ihn anschließend heldenhaft zu retten? Ihr Kollege Dominik ist sich sicher, dass noch mehr Menschen auf das Konto von Stefanie gehen ...
