Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Gefallener Engel

SAT.1Staffel 11Folge 1991
Gefallener Engel

Gefallener EngelJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1991: Gefallener Engel

44 Min.Ab 12

Als Hannah erfährt, dass sich Koch Henning nur aus Rache an sie heran gemacht hat, bricht für sie eine Welt zusammen. Während sie ihrer großen Liebe hinterhertrauert, feiert Hennings Vater ihn als den wiedergefundenen Sohn. Er bekommt von ihm sogar ein Restaurant finanziert. Als Henning aber plötzlich mit Abflussreiniger versetztes Wasser trinkt und seinen Geschmackssinn verliert, fällt der Verdacht schnell auf Hannah. Wollte sie sich an ihm rächen?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen