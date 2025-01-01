Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Pampa ohne Ticket

SAT.1Staffel 11Folge 1993
Folge 1993: Pampa ohne Ticket

44 Min.Ab 12

Keine Gnade den Schwarzfahrern! Als Schaffnerin Sigrid die 16-jährige Lea ohne Ticket im Zug erwischt, hilft kein Betteln und kein Flehen - Lea muss am nächsten Bahnhof raus. Dass sich dieser im Nirgendwo befindet und spätabends menschenleer ist, stört die herzlose Sigrid wenig. Beim Versuch, sich gegen den Rausschmiss zu wehren, kommt es zu einem Kampf an der Zugtür. Kurz darauf liegt Lea verletzt auf dem Bahnsteig ...

SAT.1
