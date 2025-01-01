Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1994
44 Min.Ab 12

Martina wird vorgeworfen, ihren Ehemann Harald mit 190 Grad heißem Frittierfett übergossen zu haben. Diese Schuld weist sie von sich, ebenso die Behauptung, dass sie von Harald geschlagen worden sei. Lena, Haralds Tochter aus erster Ehe, sagt aus, Martina sei die Tyrannin der Familie gewesen, wohingegen ihr Sohn Fabian sie als Opfer sieht. Doch warum hat Fabian dann dem scheinbar so verhassten Harald immer wieder unter die Arme gegriffen?

