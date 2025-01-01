Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Teenagerparty außer Kontrolle

SAT.1Staffel 11Folge 2000
Teenagerparty außer Kontrolle

Teenagerparty außer KontrolleJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2000: Teenagerparty außer Kontrolle

44 Min.Ab 12

Der erste Geburtstag ohne elterliche Aufsicht. Aus einer unbeschwerten Partynacht wird ein Horrorszenario: Die 16-jährige Alina soll die neue Freundin ihres Ex-Freundes Torben brutal im Kinderplanschbecken ertränkt haben. War sie tatsächlich so eifersüchtig auf die hübsche Jasmin, dass sie sich zu so einer schrecklichen Tat hat hinreißen lassen? Immerhin ist sie heute wieder mit Torben zusammen. Weitere 200 Partygäste kommen jedoch ebenso als Täter in Frage ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen