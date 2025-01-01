Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 2005
44 Min.Ab 12

Ausgerechnet ein Babyphon entlarvt den verheirateten Timo vor seiner Frau Nina und der versammelten Verwandtschaft als Ehebrecher. Wenig später wird der Seitenspringer auch noch nackt, gefesselt und geknebelt in einem Stundenhotel gefunden. Hat die gedemütigte Nina ihn tatsächlich spüren lassen, was passiert, wenn man sie betrügt und ihm deshalb den Schriftzug "SAU" mit einem Lötkolben auf die Brust gebrannt?

SAT.1
