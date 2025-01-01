Richterin Barbara Salesch
Folge 2005: Cheaters
44 Min.Ab 12
Ausgerechnet ein Babyphon entlarvt den verheirateten Timo vor seiner Frau Nina und der versammelten Verwandtschaft als Ehebrecher. Wenig später wird der Seitenspringer auch noch nackt, gefesselt und geknebelt in einem Stundenhotel gefunden. Hat die gedemütigte Nina ihn tatsächlich spüren lassen, was passiert, wenn man sie betrügt und ihm deshalb den Schriftzug "SAU" mit einem Lötkolben auf die Brust gebrannt?
