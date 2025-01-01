Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Eindringling

SAT.1Staffel 11Folge 2014
Der Eindringling

Der EindringlingJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2014: Der Eindringling

44 Min.Ab 12

Als die Eheleute Volker und Lisa eines Abends nach Hause kommen, begrüßt sie in ihrem Wohnzimmer ein Einbrecher mit den Worten "Hallo Papa". Doch statt die Polizei zu rufen, schließt Volker seinen vermeintlichen Sohn Jannik in die Arme - zum Entsetzen seiner Frau. Die ist sich sicher, dass es sich bei dem Einbrecher nicht um Volkers Sohn handelt, da der schwarz ist. Doch warum behandelt Volker ihn dann wie sein eigen Fleisch und Blut?

