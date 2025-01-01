Richterin Barbara Salesch
Folge 2014: Der Eindringling
44 Min.Ab 12
Als die Eheleute Volker und Lisa eines Abends nach Hause kommen, begrüßt sie in ihrem Wohnzimmer ein Einbrecher mit den Worten "Hallo Papa". Doch statt die Polizei zu rufen, schließt Volker seinen vermeintlichen Sohn Jannik in die Arme - zum Entsetzen seiner Frau. Die ist sich sicher, dass es sich bei dem Einbrecher nicht um Volkers Sohn handelt, da der schwarz ist. Doch warum behandelt Volker ihn dann wie sein eigen Fleisch und Blut?
