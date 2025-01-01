Richterin Barbara Salesch
Folge 2016: Blaue Stunde
44 Min.Ab 12
Sonja wird von ihrem Mann bereits über ein Jahr mit Enthaltsamkeit bestraft. Jan will auch weiterhin an seiner angeblich neu entdeckten Philosophie "Ohne Sex hat man eine viel intensivere Beziehung" festhalten. Aber ist das wirklich der Grund, warum er nicht mehr mit seiner Frau schlafen will? Und ist Sonja so unbefriedigt, dass sie Jan mit einer Überdosis Potenzmittel zum Sex zwingen wollte? Oder hatte ihre Mutter die Finger im Spiel, weil sie sich noch ein Enkelkind wünscht?
