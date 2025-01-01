Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Von vielen Bienen und einer Blume

SAT.1Staffel 12Folge 2054
Von vielen Bienen und einer Blume

Richterin Barbara Salesch

Folge 2054: Von vielen Bienen und einer Blume

44 Min.Ab 12

Die lesbische Mira beteuert, keinen Sex mit einem Mann gehabt zu haben. Doch ihre Schwangerschaft besagt etwas anderes. Für ihre Lebensgefährtin Susanne ist klar, dass Mira sie mit einem Mann betrogen hat, um sich endlich ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Susanne will nur noch eines wissen: Wer ist der Vater des Kindes? Hat Mira aus Verzweiflung tatsächlich versucht, Susanne zu erschlagen, um ihren Fehltritt und die daraus resultierende Schwangerschaft geheimzuhalten?

