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Richterin Barbara Salesch

Schneeballschlacht

SAT.1Staffel 12Folge 2057vom 27.08.2024
Schneeballschlacht

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Richterin Barbara Salesch

Folge 2057: Schneeballschlacht

44 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 12

Die dreifache Mutter Tina hat sich von ihrer Schwester Rebecca als Verkäuferin bei einer Netzwerkfirma anwerben lassen. Jetzt sitzt die Hartz IV-Empfängerin auf einem Berg von Schulden und überteuerten Diätprodukten, die niemand kaufen will. Hat Rebecca ihr die große Versöhnung unter Schwestern nur vorgeheuchelt, um Tina abzuzocken und ihr zu schaden? Und was verheimlicht Rebecca?

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