Richterin Barbara Salesch
Folge 2060: Sex hinter Gittern
44 Min.Ab 12
Wurde der 19-jährige Häftling Timo in seiner Gefängniszelle von der attraktiven JVA-Beamtin Regina grob misshandelt und zum Sex gezwungen? Regina behauptet, dass sie mit Timo in dessen Zelle nur geredet habe. Woher stammen dann aber die unzähligen Hämatome an Timos Körper und die Einschnitte an seinen Handgelenken? Ist Regina tatsächlich eine machtbesessene, sexgierige Frau? Hat sie eine dunkle Seite, von der ihr Ehemann Jörg nichts ahnt?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick