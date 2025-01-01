Richterin Barbara Salesch
Folge 2068: P.S. Ich hasse dich
44 Min.Ab 12
Blutverschmiert und mit einem Messer in der Hand wird die 21-jährige Amelie neben der Verlobten ihres Vaters aufgefunden. Monika überlebt die brutale Messerattacke nur knapp. Warum wollte die junge Frau ihre Stiefmutter in spe so bestialisch ermorden? Ist Monikas Sohn Leon Schuld? Er ist ein verurteilter Serienmörder und hat Amelies beste Freundin vergewaltigt. Doch wäre sie deswegen beinahe selbst zur Mörderin geworden?
