Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

P.S. Ich hasse dich

SAT.1Staffel 12Folge 2068
P.S. Ich hasse dich

P.S. Ich hasse dichJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2068: P.S. Ich hasse dich

44 Min.Ab 12

Blutverschmiert und mit einem Messer in der Hand wird die 21-jährige Amelie neben der Verlobten ihres Vaters aufgefunden. Monika überlebt die brutale Messerattacke nur knapp. Warum wollte die junge Frau ihre Stiefmutter in spe so bestialisch ermorden? Ist Monikas Sohn Leon Schuld? Er ist ein verurteilter Serienmörder und hat Amelies beste Freundin vergewaltigt. Doch wäre sie deswegen beinahe selbst zur Mörderin geworden?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen