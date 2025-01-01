Richterin Barbara Salesch
Folge 2074: Handwerkersex
44 Min.Ab 12
Als sich Elektriker Carsten gegen Nadines Angebot, als Bezahlung seiner Dienste Sex zu bekommen, entschieden wehrt, bekommt er es mit der vierfachen Mutter zu tun. Hat sie ihm tatsächlich aus finanzieller Not heraus ihren Körper angeboten oder will Carsten so einen Keil zwischen Nadine und ihre Tochter Soraya treiben? Schließlich ist er seit einigen Wochen mit Soraya zusammen und Nadine war von Anfang an keine Fürsprecherin dieser Beziehung.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick