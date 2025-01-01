Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Staffel 12Folge 2074
Folge 2074: Handwerkersex

44 Min.Ab 12

Als sich Elektriker Carsten gegen Nadines Angebot, als Bezahlung seiner Dienste Sex zu bekommen, entschieden wehrt, bekommt er es mit der vierfachen Mutter zu tun. Hat sie ihm tatsächlich aus finanzieller Not heraus ihren Körper angeboten oder will Carsten so einen Keil zwischen Nadine und ihre Tochter Soraya treiben? Schließlich ist er seit einigen Wochen mit Soraya zusammen und Nadine war von Anfang an keine Fürsprecherin dieser Beziehung.

