Richterin Barbara Salesch
Folge 2078: Episoden einer Ehe
44 Min.Ab 12
Die 22-jährige Vanessa glaubt, in Marvin ihren Traummann gefunden zu haben. Doch der entpuppt sich schnell als eifersüchtiger Tyrann. Sein Verhalten geht so weit, dass Vanessa weder mit ihm noch mit seiner Familie etwas zu tun haben will. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Vanessa wird von Marvins Vater vergewaltigt und schließlich auf offener Straße angeschossen. Wer steckt hinter dem feigen Anschlag? Und wer ist der Vater von Vanessas ungeborenem Baby?
