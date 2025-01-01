Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 12Folge 2085
44 Min.Ab 12

Karsten und Yvonne scheitern bei ihrem Versuch auszuwandern - sie stehen vor dem finanziellen Ruin. Ihre Ehe steht kurz vor dem Aus. Als Karsten erneut sein Glück im Ausland suchen will, weigert sich Yvonne, ihn zu begleiten. Als Zollbeamte wenig später die bewusstlose Frau im Kofferraum von Karstens Auto entdecken, kommt der Verdacht auf, dass er seine Frau gewaltsam ins Ausland entführen wollte. Würde Karsten wirklich so weit gehen?

