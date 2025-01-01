Richterin Barbara Salesch
Folge 2087: Höch' ma wer da hämmert!
44 Min.Ab 12
Alexander soll in einem Streit zu seiner neuen Lebensgefährtin gesagt haben, dass er ihre Tochter hasse. Töchterchen Julie hat das Down-Syndrom. Als das Mädchen kurz darauf verschwindet, bricht für Julies Mutter eine Welt zusammen: Hat Alexander ihre hilflose Tochter einfach im Wald ausgesetzt? Wollte er so weit gehen und sie umbringen, nur um mit ihrer Mutter ungestört zu sein?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick