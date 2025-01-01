Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 12Folge 2087
Folge 2087: Höch' ma wer da hämmert!

44 Min.Ab 12

Alexander soll in einem Streit zu seiner neuen Lebensgefährtin gesagt haben, dass er ihre Tochter hasse. Töchterchen Julie hat das Down-Syndrom. Als das Mädchen kurz darauf verschwindet, bricht für Julies Mutter eine Welt zusammen: Hat Alexander ihre hilflose Tochter einfach im Wald ausgesetzt? Wollte er so weit gehen und sie umbringen, nur um mit ihrer Mutter ungestört zu sein?

