Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

It's a beautiful death

SAT.1Staffel 12Folge 2090
It's a beautiful death

It's a beautiful deathJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2090: It's a beautiful death

44 Min.Ab 12

Die 17-jährige Paulina wird von ihrer Mutter tot in der Badewanne gefunden. Zunächst sieht alles nach einem Selbstmord aus. Doch schnell geraten die reichen Internatsschüler Constantin und Maximilian in Verdacht. Wollten sie den perfekten Mord begehen? Beide Schüler bestreiten die Tat und beschuldigen sich gegenseitig. Aber wer lügt? Oder war am Ende doch alles ganz anders?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen