SAT.1Staffel 12Folge 2091
Folge 2091: Ich bin dann mal weg

44 Min.Ab 12

Die glücklich verheiratete Carmen Fuchs packte eines Nachts ihre Sachen und verschwand ohne ein Wort. Ihr Mann und ihre beiden Kinder hatten keine Ahnung, wo sie steckte und was mit ihr los war. Vier Wochen später stand Carmen plötzlich wieder vor der Tür. Aber sie hatte sich total verändert, keiner kam an sie heran. Als Achim daraufhin die Scheidung verlangte, soll Carmen ihn schwer verletzt haben. Doch auch Carmen schwebt offenbar in großer Gefahr ...

SAT.1
