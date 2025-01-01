Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ein Löffelchen für Omi

SAT.1Staffel 12Folge 2098
Ein Löffelchen für Omi

Ein Löffelchen für OmiJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2098: Ein Löffelchen für Omi

43 Min.Ab 12

Oma Edith versorgt ihren Enkel Pepe heimlich mit Drogen. Sie sieht darin die einzige Chance, den Jungen vor dem totalen Absturz zu bewahren. Als Pepes Junkie-Freundin Jojo davon Wind bekommt und zum schnorrenden Dauergast wird, setzt Edith sie vor die Tür. Hat sich Jojo an Ediths Drogen bedient und die Rentnerin deswegen brutal verletzt? Oder hatte noch jemand anderes Interesse an dem Drogenvorrat der 68-Jährigen?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen