SAT.1Staffel 12Folge 2100
44 Min.Ab 12

"Ich bin ein Hassobjekt!" Unternehmensberaterin Christiane weiß, dass sie sich mit ihrem Job keine Freunde macht. Schließlich ist sie für Einsparungen und damit auch Entlassungen verantwortlich. Familienvater Andreas soll sie von der Straße gedrängt haben, weil er ihr die Schuld an seiner Kündigung gab. Christiane wurde schwer verletzt. War es tatsächlich eine Verzweiflungstat? Oder hat sich ein anderer von Christianes Feinden fies an ihr gerächt?

SAT.1
