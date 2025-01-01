Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2320
Folge 2320: Mein Elternhaus

44 Min.Ab 12

War es Habgier oder Verzweiflung? Ein neu saniertes Einfamilienhaus geht in Flammen auf! Hat Familienvater Theo Schäfer sein aufwendig umgebautes Haus selbst angezündet, weil er die Raten dafür nicht mehr bezahlen konnte und durch die Brandstiftung die Versicherungssumme einkassieren wollte? Oder war es Silvia Schäfer, die Ehefrau des Angeklagten? Schließlich wollte sie um jeden Preis verhindern, dass ihr Elternhaus in die Hände von Käuferin Rosa Effertz gerät ...

