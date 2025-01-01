Richterin Barbara Salesch
Folge 2106: Geld zerstört die Welt
44 Min.Ab 12
Zoff auf dem Campingplatz! Wo sonst nur verkrachte Existenzen ein tristes Dasein führen, streitet sich jetzt eine Tippgemeinschaft um Lotto-Millionen. Hartz IV-Empfängerin Mandy behauptet, dass ihr das Geld gehört, von einer Tippgemeinschaft will sie nichts wissen. Eines Nachts wird sie mit einer Propangasflasche niedergeschlagen. Ist Mandys Schwester Roswitha durchgedreht, weil sie ihren Anteil wollte? Oder machte ein anderer Camper seiner Wut über die hochnäsige Mandy Luft?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick