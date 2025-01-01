Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Krieg der Omis

SAT.1Staffel 12Folge 2108
Krieg der Omis

Richterin Barbara Salesch

Folge 2108: Krieg der Omis

43 Min.Ab 12

Zoff unter Schwiegermüttern! Weil die beiden Omas um den dreijährigen Enkel streiten, steht die Ehe von Verena und Thorsten auf dem Spiel. Als sich Verenas Mutter vorübergehend bei dem jungen Ehepaar einquartiert, eskaliert die Situation. Thorsten wird eines Nachts im Schlaf mit einem stumpfen Gegenstand attackiert. Hat Verena ihren Mann angegriffen, weil er gedroht hat, ihre Mutter vor die Tür zu setzen? Oder hatte sonst jemand einen Grund, Thorsten eine Lektion zu erteilen?

