Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 12Folge 2109
Folge 2109: Die Zecke in Nr. 11

44 Min.Ab 12

Der elfjährige Konstantin wird zum Lebensretter, als er seinen Bruder Kian vor dem Erstickungstod rettet. Beinahe wäre der 17-Jährige in der Einliegerwohnung seiner Eltern verbrannt. Konstantins Eltern sind sich sicher: Mietnomadin Stefanie hat nicht nur die liebevoll renovierte Wohnung zugemüllt, sondern auch den Brand gelegt. Warum sollte Kian so qualvoll sterben? Kannte er Stefanies Geheimnis?

SAT.1
