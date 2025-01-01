Richterin Barbara Salesch
Folge 2109: Die Zecke in Nr. 11
44 Min.Ab 12
Der elfjährige Konstantin wird zum Lebensretter, als er seinen Bruder Kian vor dem Erstickungstod rettet. Beinahe wäre der 17-Jährige in der Einliegerwohnung seiner Eltern verbrannt. Konstantins Eltern sind sich sicher: Mietnomadin Stefanie hat nicht nur die liebevoll renovierte Wohnung zugemüllt, sondern auch den Brand gelegt. Warum sollte Kian so qualvoll sterben? Kannte er Stefanies Geheimnis?
