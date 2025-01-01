Richterin Barbara Salesch
Folge 2118: I'm Blue!
44 Min.Ab 12
Die 25-jährige Sylvia soll ihrem Freund Heiko eine Überdosis Potenzpillen untergejubelt haben, um ihm eine schmerzhafte Lektion zu erteilen. Syliva behauptet, dass Heiko selbst die "Wunderpillen" geschluckt hat, um sich im Swingerclub ohne sie zu amüsieren. Heiko beteuert, dass er Sylvia niemals betrügen würde und noch nie Potenzmittel genommen hat. Aussage gegen Aussage - und die geplante Hochzeit der beiden steht auf dem Spiel ...
