Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Weg zurück

SAT.1Staffel 12Folge 2126
Der Weg zurück

Der Weg zurückJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2126: Der Weg zurück

44 Min.Ab 12

"Du bist nicht meine Mutter!" Mit diesen Worten verlässt die 17-jährige Vietnamesin Emilia wütend das Haus ihrer Adoptiveltern, um zu Kim Cho, einer vietnamesischen Freundin, zu ziehen. Für Mutter Silvia, die Emilia immer wie eine leibliche Tochter behandelt hat, bricht eine Welt zusammen. Was ist nur mit ihrer Tochter los? Das Familiendrama nimmt seinen Lauf, als Maximilian, der Sohn der Familie, zwei Abende später von einem Einbrecher die Treppe hinuntergestoßen wird ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen