Richterin Barbara Salesch
Folge 2126: Der Weg zurück
44 Min.Ab 12
"Du bist nicht meine Mutter!" Mit diesen Worten verlässt die 17-jährige Vietnamesin Emilia wütend das Haus ihrer Adoptiveltern, um zu Kim Cho, einer vietnamesischen Freundin, zu ziehen. Für Mutter Silvia, die Emilia immer wie eine leibliche Tochter behandelt hat, bricht eine Welt zusammen. Was ist nur mit ihrer Tochter los? Das Familiendrama nimmt seinen Lauf, als Maximilian, der Sohn der Familie, zwei Abende später von einem Einbrecher die Treppe hinuntergestoßen wird ...
