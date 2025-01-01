Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2127
Folge 2127: Tritte nach Schulschluss

44 Min.Ab 12

"Das werden Sie bereuen, Schlampe" sind die letzten Worte, die Lehrerin Ines von ihrem Schüler Robin hört, als sie ihn aus der Klasse wirft. Kurz darauf wird Ines brutal auf der Lehrertoilette zusammengetreten und dabei von den Tätern gefilmt. Ines ist sich sicher, dass sie von Robin und Lennart angegriffen wurde. Doch warum sollte der eigentlich so brave Lennart bei dieser Tat mitgemacht haben? Was steckt hinter der Gewalttat an der Ulrich-König-Hauptschule in Frankfurt?

