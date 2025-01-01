Richterin Barbara Salesch
Folge 2128: Zurück zu dir!
44 Min.Ab 12
Tina ist nach zwei Jahren Wachkoma wieder zurück im Leben und muss erkennen, dass ihre große Liebe Julian eine neue Freundin hat. Doch Tina will um Julian kämpfen und ist überglücklich, als er mit Jasmin eine Beziehungspause einlegt. Doch dann wird Tina vor ihrer Haustür angeschossen und überlebt nur knapp! Wollte Jasmin ihre Rivalin loswerden? Oder gibt es einen Zusammenhang mit dem damaligen Unfall, durch den Tina ins Koma fiel? Und: Welche Frau liebt Julian jetzt wirklich?
