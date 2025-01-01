Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

COPY & WASTE

SAT.1Staffel 12Folge 2131
COPY & WASTE

COPY & WASTEJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2131: COPY & WASTE

45 Min.Ab 12

Cliquen-Leaderin Kira soll auf einem Rock-Konzert ihrer betrunkenen Mitschülerin Melanie mit Zigaretten das Wort "Fake" auf die Stirn gebrannt haben. Schon länger kopierte Melanie den Style der Anführerin und wollte sich schließlich auch noch deren Freund Niklas schnappen. Hat Kira sie deshalb gebrandmarkt? Fest steht jedenfalls: Kira ist nicht die einzige, die ein Problem mit Melanies plötzlichem Style-Wandel hatte ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen