SAT.1Staffel 12Folge 2132
44 Min.Ab 12

Der 14-jährige Paul steckt zwei Stunden in einem Schornstein fest. Paul behauptet, dass ihn die Nachbarsjungen Till (17) und Marek (15), die ihn schon seit Monaten mobben, gewaltsam in den Schornstein gesteckt haben. Doch Till beteuert, dass Paul freiwillig hineingestiegen sei, um in seine Clique aufgenommen zu werden. War es eine Mutprobe, um Till zu imponieren oder wollten die beiden Jugendlichen Paul einmal mehr schikanieren?

SAT.1
