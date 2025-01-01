Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der ehemalige Heckenpenner

SAT.1Staffel 12Folge 2136
Der ehemalige Heckenpenner

Der ehemalige HeckenpennerJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2136: Der ehemalige Heckenpenner

44 Min.Ab 12

Die 19-jährige Catrin versteht die Welt nicht mehr, als ihre Mutter Valeska den obdachlosen Freddy von der Straße aufgabelt und in ihrer gemeinsamen Wohnung einquartiert. Kurze Zeit später versagen die Bremsen an Valeskas Auto - sie überlebt den schweren Unfall nur knapp. Hat Catrin die Bremsschläuche am Auto ihrer Mutter manipuliert, in der Annahme, dass Freddy den Wagen fährt? Oder steckt Freddy hinter dem Anschlag, weil er es auf Valeskas Habe abgesehen hat?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen