Richterin Barbara Salesch
Folge 2140: Mamas größter Schatz
44 Min.Ab 12
Zerstört ein Erbstreit die glückliche Familie Lohmann? Nach dem Tod ihrer Mutter soll Laura ihren älteren Bruder Hauke in der Familiengärtnerei schwer verletzt haben. Wollte sie so an die wertvolle Halskette ihrer Mutter kommen? Laura beteuert verzweifelt ihre Unschuld. Ihre Brüder begeben sich auf die Spur eines Familiengeheimnisses ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick