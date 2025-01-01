Richterin Barbara Salesch
Folge 2141: Rikes Welt
45 Min.Ab 12
Als die 25-jährige Esra Aydemir während der Arbeit in eine Altpapierpresse steigt, um eine Holzkiste herauszuholen, läuft die Presse plötzlich wieder an und zerquetscht der Supermarktangestellten beide Beine. Wer wollte Esra schaden und hat die Presse angeschaltet? Esras Kollegin Rike Schwarzhaupt (42) fühlt sich seit Langem von Esra gemobbt und befürchtet, sie könnte ihr den Job wegnehmen. Steckt sie hinter dieser schrecklichen Tat?
