Grillhähnchen

SAT.1Staffel 12Folge 2317
45 Min.Ab 12

Auf die Sonnenstudiomitarbeiterin Jaqueline Schnitzer wird ein brutaler Anschlag verübt: Ihre Kollegin Michelle soll ihr erst Schlafmittel verabreicht und dann die Zeitschaltuhr ihrer Sonnenbank manipuliert haben, um sie zu verbrennen. Ist der Kampf um den Filialleiterposten Grund für den Anschlag oder wollte sich die Schwester des Opfers rächen, weil die beiden zuvor Streit hatten?

SAT.1
