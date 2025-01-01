Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Cybermobbing

SAT.1Staffel 12Folge 2324
Cybermobbing

Richterin Barbara Salesch

Folge 2324: Cybermobbing

44 Min.Ab 12

Marlon soll über ein Fenster in die Wohnung seines Mitschülers Sven eingebrochen sein und einen Laptop sowie zwei USB-Sticks gestohlen haben. Wollte sich Marlon für das Videotagebuch im Internet rächen, in dem Sven ihn seit Wochen mobbte, oder vermutete Marlon auf Svens Laptop etwas, das auf keinen Fall an die Öffentlichkeit geraten durfte?

