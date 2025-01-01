Richterin Barbara Salesch
Folge 2324: Cybermobbing
44 Min.Ab 12
Marlon soll über ein Fenster in die Wohnung seines Mitschülers Sven eingebrochen sein und einen Laptop sowie zwei USB-Sticks gestohlen haben. Wollte sich Marlon für das Videotagebuch im Internet rächen, in dem Sven ihn seit Wochen mobbte, oder vermutete Marlon auf Svens Laptop etwas, das auf keinen Fall an die Öffentlichkeit geraten durfte?
