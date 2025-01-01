Richterin Barbara Salesch
Folge 2330: Das ist unser Haus
45 Min.Ab 12
Hat Rolf Bayer im Haus seiner verstorbenen Eltern ein Feuer gelegt, um die unerwünschten Hausbesetzer auszuräuchern? Die Bewohner hatten dort eine Frauenberatungsstelle aufgebaut. Nun ist Leiterin Maren Kobloch verletzt, die Anwohner obdachlos, und die Beratungsstelle gehört der Vergangenheit an. Die Staatsanwaltschaft glaubt an einen gewissenlosen Hausbesitzer ...
