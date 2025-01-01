Richterin Barbara Salesch
Folge 2338: Dr. Penner
45 Min.Ab 12
Die 34-jährige Charlotte von Stehliberg soll den 61-jährigen Obdachlosen "Alfi" ohne erkennbaren Grund brutal zusammenschlagen haben. Doch die Angeklagte beteuert, sie habe ihm nichts getan und lediglich fünf Euro in seinen Becher gelegt. Auch Alfi schwört, dass Charlotte ihm nichts getan hat. Doch die Fakten sehen anders aus. Will Alfi Charlotte schützen? Und wenn ja, warum?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick