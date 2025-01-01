Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Endstation 14

SAT.1Staffel 12Folge 2342
Folge 2342: Endstation 14

45 Min.Ab 12

Eine Jugendgang terrorisiert die Nachbarschaft. Überfälle und Brandstiftung sind Alltag, und jetzt soll der 16-jährige Elias Doll seine gehbehinderte Nachbarin sogar brutal zusammengeschlagen haben. Die Frührentnerin ist sich sicher, dass sie ohne die Hilfe ihres Enkels nicht überlebt hätte. Doch Elias beteuert seine Unschuld. Nicht er, sondern der Enkel des Opfers soll hinter der feigen Tat stecken ...

SAT.1
