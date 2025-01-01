Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Sabrina im Glück

SAT.1Staffel 12Folge 2350
Sabrina im Glück

Richterin Barbara Salesch

Folge 2350: Sabrina im Glück

44 Min.Ab 12

Renate wird von einer hochgiftigen Schlange gebissen und entkommt nur knapp dem Tod. Wer hat ihr das gefährliche Tier ins Bett gelegt? War es Denny, der neue Freund ihrer Tochter? Renate ist sich sicher, dass er ihrer Sabrina nur die große Liebe vorspielt, um sie auszunehmen. Andererseits liegt Renate seit Monaten mit ihrem Mieter und Schlangen-Fan Kalle wegen seinen Reptilien im Clinch ...

SAT.1
